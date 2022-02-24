Пётр Ян предложил организовать бой между Жозе Альдо и Домиником Крузом. Круз ответил

Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян считает, что организации следует устроить бой между бывшим чемпионом лиги в полулёгком весе Жозе Альдо и экс-чемпионом промоушена в легчайшем весе Домиником Крузом.



«Альдо против Круза — вот бой, который нужно организовать», — написал Пётр Ян в своём «твиттере».



«Я согласен с тобой, чемпион», — ответил в реплаях Доминик Круз.



В последнем поединке Доминик Круз одержал победу над Педро Муньосом единогласным решением судей. Эта победа стала для Круза второй подряд в UFC.



Бразилец Жозе Альдо идёт на серии из трёх побед. Последний бой он провёл в декабре 2021 года, победив Роба Фонта единогласным решением судей.