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Сехудо высказался о потенциальном поединке Джонса и Адесаньи

Сехудо высказался о потенциальном поединке Джонса и Адесаньи
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Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Генри Сехудо поделился мнением о потенциальном поединке бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса с действующим обладателем пояса среднего дивизиона Исраэлем Адесаньей.

«Я хочу обратиться к людям, которые говорят о потенциальном поединке между Исраэлем Адесаньей и Джоном Джонсом. Джон бы сожрал этого парня. Он пережует и выплюнет его. Это был бы не супербой, а настоящая казнь. Джонс убьёт его. Даже не стоит упоминать о Джонсе, когда говоришь об этом парне. Меня это оскорбляет», — приводит слова Генри Сехудо BJPenn.

Джонс не выходил в октагон с февраля 2020 года. На счету Джонса 26 побед и одно поражение, а еще один его бой признан несостоявшимся.

Адесанья 12 февраля успешно хзащитил титул чемпиона в поединке с Робертом Уиттакером.

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