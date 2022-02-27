Усман отреагировал на победу Махачева в бою с Грином на UFC Вегас 49
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Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе Камару Усман поздравил россиянина Ислама Махачева с победой, одержанной им в поединке с американцем Бобби Грином. Их бой прошёл в ночь с 26 на 27 февраля в Лас-Вегасе (США) на турнире по смешанным единоборствам UFC Вегас 49.
«Мои поздравления, Ислам», — написал Усман в своём «твиттере».
Напомним, противостояние Махачева и Грина закончилось победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом. Таким образом, Ислам одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении — оно случилось ещё в 2015 году, когда в октябре в рамках турнира UFC 192 Махачев уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде.
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