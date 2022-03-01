Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт: титульный бой Махачева в обсуждении

Дана Уайт: титульный бой Махачева в обсуждении
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал возможный титульный бой российского бойца Ислама Махачева.

«Бой в обсуждении, в обсуждении. Я до сих пор хочу увидеть его бой против Дариуша. Бенеил — третий номер рейтинга. Невероятно, что он сломал ногу в боевую неделю. Но что тут можно поделать, это спорт. Бой Ислама в обсуждении. Я всё ещё хочу увидеть его бой», — рассказал Уайт в интервью Youtube-каналу The Underground.

Напомним, Махачев победил Грина техническим нокаутом. Ислам одержал уже 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении. Его Махачев потерпел ещё в 2015 году, когда в рамках турнира UFC 192 уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде.

Новость по теме
Хабиб — Махачеву: пора возвращать пояс домой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022