Дана Уайт: титульный бой Махачева в обсуждении
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал возможный титульный бой российского бойца Ислама Махачева.
«Бой в обсуждении, в обсуждении. Я до сих пор хочу увидеть его бой против Дариуша. Бенеил — третий номер рейтинга. Невероятно, что он сломал ногу в боевую неделю. Но что тут можно поделать, это спорт. Бой Ислама в обсуждении. Я всё ещё хочу увидеть его бой», — рассказал Уайт в интервью Youtube-каналу The Underground.
Напомним, Махачев победил Грина техническим нокаутом. Ислам одержал уже 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении. Его Махачев потерпел ещё в 2015 году, когда в рамках турнира UFC 192 уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде.
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