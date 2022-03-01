Дана Уайт: титульный бой Махачева в обсуждении

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал возможный титульный бой российского бойца Ислама Махачева.



«Бой в обсуждении, в обсуждении. Я до сих пор хочу увидеть его бой против Дариуша. Бенеил — третий номер рейтинга. Невероятно, что он сломал ногу в боевую неделю. Но что тут можно поделать, это спорт. Бой Ислама в обсуждении. Я всё ещё хочу увидеть его бой», — рассказал Уайт в интервью Youtube-каналу The Underground.



Напомним, Махачев победил Грина техническим нокаутом. Ислам одержал уже 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении. Его Махачев потерпел ещё в 2015 году, когда в рамках турнира UFC 192 уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде.

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