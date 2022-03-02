Дана Уайт — об участии Петра Яна на турнирах в США: понятия не имею, что будет с Россией

Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу возможных ограничений на российских спортсменов, в том числе на Петра Яна, из-за которых им могут запретить въезд в США.

«Именно тогда, когда вы думаете, что мир вот-вот снова станет нормальным, он становится ещё более ненормальным. Так что посмотрим, как всё сложится в дальнейшем. Вы продолжаете задавать мне вопросы типа: «Будет ли Конор Макгрегор драться за титул, когда вернётся осенью?». Я не знаю, что будет происходить осенью. Когда наступит осень, мы увидим, что происходит.

Также все спрашивают, что будет, если Пётр Ян не сможет попасть в США? Я понятия не имею, что будет с Россией. Не знаю, что вам ещё сказать», — приводит слова Уайта Middle Easy.