Дариуш намерен вернуться в строй к лету, чтобы провести бой с Махачевым

32-летний ирано-американский боец UFC Бенеил Дариуш, выступающий в лёгкой весовой категории, рассказал о планах по восстановлению после полученной травмы ноги, которая помешала ему провести бой с российским спортсменом Исламом Махачевым.
«Сначала врачи говорили о четырёх месяцах только для того, чтобы снова начать тренироваться. Когда я услышал о шести-восьми неделях, я чуть не заплакал. Мне предстоит физиотерапия, чтобы восстановить лодыжку. Безусловно, она станет слабее и менее гибкой. Физиотерапия на самом деле предназначена только для того, чтобы предотвратить операционное вмешательство и сохранить лодыжку здоровой.
Бой с Махачевым? Я тоже очень хочу увидеть его. Слава Богу, мы собираемся перенести дату. Мне жаль Ислама. Я уверен, что он недоволен ситуацией, но для меня это идеальная ситуация, чтобы переназначить этот бой. Я хотел бы иметь еще 10 недель, а если получится меньше, то так тому и быть. Предварительно, бой может быть в июне или июне», — приводит слова Дариуша ESPN.
Дариуш в последний раз выходил в октагон в мае 2021 года, единогласным решением судей победив Тони Фергюсона.
На прошедшем турнире UFC Вегас 49 Махачев победил американца Бобби Грина техническим нокаутом. Ислам одержал уже 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении.
- 3 марта 2022
-
09:44
-
09:16
-
08:49
-
08:23
-
05:02
-
04:17
-
00:01
- 2 марта 2022
-
23:06
-
22:22
-
21:21
-
20:39
-
19:19
-
17:45
-
17:03
-
15:56
-
15:42
-
14:48
-
14:45
-
14:36
-
13:42
-
13:29
-
12:01
-
11:38
-
11:31
-
10:35
-
09:31
-
06:42
-
00:30
-
00:12
- 1 марта 2022
-
22:53
-
22:16
-
21:22
-
20:15
-
19:07
-
18:52