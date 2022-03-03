Дариуш намерен вернуться в строй к лету, чтобы провести бой с Махачевым

32-летний ирано-американский боец UFC Бенеил Дариуш, выступающий в лёгкой весовой категории, рассказал о планах по восстановлению после полученной травмы ноги, которая помешала ему провести бой с российским спортсменом Исламом Махачевым.



«Сначала врачи говорили о четырёх месяцах только для того, чтобы снова начать тренироваться. Когда я услышал о шести-восьми неделях, я чуть не заплакал. Мне предстоит физиотерапия, чтобы восстановить лодыжку. Безусловно, она станет слабее и менее гибкой. Физиотерапия на самом деле предназначена только для того, чтобы предотвратить операционное вмешательство и сохранить лодыжку здоровой.

Бой с Махачевым? Я тоже очень хочу увидеть его. Слава Богу, мы собираемся перенести дату. Мне жаль Ислама. Я уверен, что он недоволен ситуацией, но для меня это идеальная ситуация, чтобы переназначить этот бой. Я хотел бы иметь еще 10 недель, а если получится меньше, то так тому и быть. Предварительно, бой может быть в июне или июне», — приводит слова Дариуша ESPN.

Дариуш в последний раз выходил в октагон в мае 2021 года, единогласным решением судей победив Тони Фергюсона.



На прошедшем турнире UFC Вегас 49 Махачев победил американца Бобби Грина техническим нокаутом. Ислам одержал уже 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении.