«Мы поступили бы так же». Дана Уайт отреагировал на арест Кейна Веласкеса
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Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу Кейна Веласкеса, который был заключён под стражу после участия в перестрелке, в результате которой один человек был ранен.
«Конечно же, мне жаль его и его семью. Это ужасно. Я не знаю подробностей, чтобы говорить об этом, но судя по тому, что я слышал – мы все согласны, что поступили бы так же, случись такое с нами. И Кейн сделал это», — заявил глава организации в интервью Barstool Sports.
NBC Bay Area, ссылаясь на свои источники, сообщил о причастности Веласкеса к стрельбе в Морган Хилл, Калифорния. Полицейское управление Сан-Хосе расследует дело о стрельбе и не сообщило подробностей об экс-чемпионе UFC.
Ранее слова поддержки Веласкесу выразил Хабиб Нурмагомедов.
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