«Мы поступили бы так же». Дана Уайт отреагировал на арест Кейна Веласкеса

Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу Кейна Веласкеса, который был заключён под стражу после участия в перестрелке, в результате которой один человек был ранен.

«Конечно же, мне жаль его и его семью. Это ужасно. Я не знаю подробностей, чтобы говорить об этом, но судя по тому, что я слышал – мы все согласны, что поступили бы так же, случись такое с нами. И Кейн сделал это», — заявил глава организации в интервью Barstool Sports.

NBC Bay Area, ссылаясь на свои источники, сообщил о причастности Веласкеса к стрельбе в Морган Хилл, Калифорния. Полицейское управление Сан-Хосе расследует дело о стрельбе и не сообщило подробностей об экс-чемпионе UFC.

Ранее слова поддержки Веласкесу выразил Хабиб Нурмагомедов.