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Хабиб одним словом высказался о предстоящем поединке брата на UFC 272

Хабиб одним словом высказался о предстоящем поединке брата на UFC 272
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в «сториз» у себя в «инстаграме», где лаконично высказался о предстоящем поединке своего двоюродного брата Умара Нурмагомедова на турнире по смешанным единоборствам UFC 272. Соперником Умара будет представитель США Брайан Келлехер.

«Готов», — написал Хабиб.

Бой Нурмагомедова и Келлехера состоится в ночь на 6 марта мск в Лас-Вегасе.

В последний раз Умар проводил поединок 20 января 2021 года, когда победил представителя Казахстана Сергея Морозова. Келлехер в последний раз сражался в ночь на 15 января этого года, когда проводил поединок с соотечественником Кевином Крумом. Победу в том противостоянии решением судей праздновал Брайан.

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