Бивол высказался о проведении российской военной спецоперации на Украине

Российский боксёр, действующий чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол прокомментировал проведение военной спецоперации на Украине.
«У меня много друзей в Украине. У меня много друзей в России. Моя семья в России. Это очень грустные новости для меня.
Каждый день я просыпаюсь и надеюсь, что всё это закончится», — приводит слова Бивола журналист ESPN Майк Коппингер у себя в «инстаграме».
Ранее стало известно, что 7 мая Бивол проведёт поединок с чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом.
Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины.
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