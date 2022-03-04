Бивол высказался о проведении российской военной спецоперации на Украине

Российский боксёр, действующий чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол прокомментировал проведение военной спецоперации на Украине.

«У меня много друзей в Украине. У меня много друзей в России. Моя семья в России. Это очень грустные новости для меня.

Каждый день я просыпаюсь и надеюсь, что всё это закончится», — приводит слова Бивола журналист ESPN Майк Коппингер у себя в «инстаграме».

Ранее стало известно, что 7 мая Бивол проведёт поединок с чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом.

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины.