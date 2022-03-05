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Полный кард турнира UFC 272 с главным боем Ковингтон — Масвидаль

Полный кард турнира UFC 272 с главным боем Ковингтон — Масвидаль
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В ночь с 5 на 6 марта мск в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 272, в главном событии которого встретятся два американских бойца: Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард спортивного мероприятия.

Основной кард:

Колби Ковингтон — Хорхе Масвидаль
Рафаэль дос Аньос — Ренато Мойкано
Эдсон Барбоза — Брайс Митчелл
Кевин Холланд — Алекс Оливейра
Грег Харди — Сергей Спивак

Предварительный кард:

Джейми Малларки — Джалин Тёрнер
Марина Родригес — Ян Сяонянь
Николае Негумереану — Кеннеди Нзечакву
Мария Агапова — Марина Мороз

Ранний предварительный кард:

Брайан Келлехер — Умар Нурмагомедов
Тим Эллиотт — Тагир Уланбеков
Людовит Клейн — Девонт Смит
Дастин Джейкоби — Михал Олексейчук.

UFC 272: Ковингтон — Масвидаль. Хабиб и его братья встретятся с Колби лицом к лицу. LIVE UFC 272: Ковингтон — Масвидаль. Хабиб и его братья встретятся с Колби лицом к лицу. LIVE
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