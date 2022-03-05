Полный кард турнира UFC 272 с главным боем Ковингтон — Масвидаль

В ночь с 5 на 6 марта мск в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 272, в главном событии которого встретятся два американских бойца: Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард спортивного мероприятия.

Основной кард:

Колби Ковингтон — Хорхе Масвидаль

Рафаэль дос Аньос — Ренато Мойкано

Эдсон Барбоза — Брайс Митчелл

Кевин Холланд — Алекс Оливейра

Грег Харди — Сергей Спивак

Предварительный кард:

Джейми Малларки — Джалин Тёрнер

Марина Родригес — Ян Сяонянь

Николае Негумереану — Кеннеди Нзечакву

Мария Агапова — Марина Мороз

Ранний предварительный кард:

Брайан Келлехер — Умар Нурмагомедов

Тим Эллиотт — Тагир Уланбеков

Людовит Клейн — Девонт Смит

Дастин Джейкоби — Михал Олексейчук.