Магомедов провёл дуэль взглядов с Матевосяном накануне чемпионского боя

Чемпион ACA в полутяжёлом весе Муслим Магомедов и его соперник Григор Матевосян провели битву взглядов перед боем в Краснодаре.

Фото: ACA

На церемонии взвешивания накануне турнира Магомедов оказался легче своего оппонента, показав на весах 92,95 кг, Матевосян — 93,45 кг.



В активе 27-летнего Магомедова 10 боёв и ни одного поражения. 28-летний Матевосян, у которого есть шанс «размочить счёт» в рекорде соперника, ведёт серию из 8 побед (8-2).



Полный кард турнира ACA 137:



Григор Матевосян (Россия) — Муслим Магомедов (Россия)

Артём Фролов (Россия) — Рене Пессоа (Бразилия)

Рамазан Кишев (Россия) — Фелипе Фроес (Бразилия)

Абдул-Рахман Темиров (Россия) — Алексей Полпудников (Россия)

Байзет Хатхоху (Россия) — Илья Ходкевич (Беларусь)

Мурад Абдулаев (Россия) — Альфредо Соуза (Бразилия)

Леван Макашвили (Грузия) — Леонардо Лимбергер

Мехди Байдулаев (Россия) — Уолтер Перейра (Бразилия)

Хамзат Аушев (Россия) — Анатолий Бойко (Россия)

Алан Гомес (Бразилия) — Гога Шаматава (Россия)

Евгений Бондарев (Россия) — Нашхо Галаев (Россия)

Халид Сатуев (Россия) — Херберт Батиста (Бразилия).