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Магомедов провёл дуэль взглядов с Матевосяном накануне чемпионского боя

Магомедов провёл дуэль взглядов с Матевосяном накануне чемпионского боя
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Чемпион ACA в полутяжёлом весе Муслим Магомедов и его соперник Григор Матевосян провели битву взглядов перед боем в Краснодаре.

Фото: ACA

На церемонии взвешивания накануне турнира Магомедов оказался легче своего оппонента, показав на весах 92,95 кг, Матевосян — 93,45 кг.

В активе 27-летнего Магомедова 10 боёв и ни одного поражения. 28-летний Матевосян, у которого есть шанс «размочить счёт» в рекорде соперника, ведёт серию из 8 побед (8-2).

Полный кард турнира ACA 137:

Григор Матевосян (Россия) — Муслим Магомедов (Россия)
Артём Фролов (Россия) — Рене Пессоа (Бразилия)
Рамазан Кишев (Россия) — Фелипе Фроес (Бразилия)
Абдул-Рахман Темиров (Россия) — Алексей Полпудников (Россия)
Байзет Хатхоху (Россия) — Илья Ходкевич (Беларусь)
Мурад Абдулаев (Россия) — Альфредо Соуза (Бразилия)
Леван Макашвили (Грузия) — Леонардо Лимбергер
Мехди Байдулаев (Россия) — Уолтер Перейра (Бразилия)
Хамзат Аушев (Россия) — Анатолий Бойко (Россия)
Алан Гомес (Бразилия) — Гога Шаматава (Россия)
Евгений Бондарев (Россия) — Нашхо Галаев (Россия)
Халид Сатуев (Россия) — Херберт Батиста (Бразилия).

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