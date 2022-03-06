Молдавский боец Спивак техническим нокаутом победил американца Харди на UFC 272

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся бой главного карда турнира UFC 272 в тяжёлой весовой категории между 27-летним молдавским бойцом Сергеем Спиваком и 33-летним представителем США Грегом Харди.

Поединок завершился победой Спивака техническим нокаутом уже первом раунде. Таким образом, Сергей оправился от поражения Тому Аспиналлу в сентябре 2021 года на турнире UFC Fight Night 191.

Всего за карьеру в ММА Спивак одержал свою 14-ю победу при трех поражениях. Для его оппонента это поражение стало пятым, и третьим кряду на UFC, при восьми победах.

Напомним, в главном событии встретятся первый номер рейтинга в полусредней весовой категории Колби Ковингтон (16-3) и шестой боец дивизиона Хорхе Масвидаль. Победитель сможет претендовать на титульный поединок с действующим чемпионом Камару Усманом.