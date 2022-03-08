«Всего лишь ещё один шаг к поясу». Анкалаев — о предстоящем бое с Сантосом на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев высказался о предстоящем поединке с представителем Бразилии Тиаго Сантосом.
«Мы движемся вперёд медленно, но уверенно. Путь к поясу всегда сопряжён с трудностями, но именно это отличает чемпионов от бойцов среднего уровня. Сейчас я прекрасно себя чувствую в октагоне и с каждым боем становлюсь только опытнее, а это, в свою очередь, повышает мою уверенность в себе.
Тьяго — отличный и жёсткий противник, но для меня это всего лишь ещё один шаг к поясу при всём уважении к нему. Если бы я мог произвести впечатление своим выступлением, то думаю, что уже в следующий раз смог бы получить титульный бой, но это, конечно, зависит от UFC», — приводит слова Анкалаева пресс-служба UFC.
Бой Анкалаева и Сантоса состоится на турнире UFC Vegas 50 в ночь на 12 марта мск.
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