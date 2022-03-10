Расул Мирзаев получил в соперники экс-чемпиона ACA Абдул-Рахмана Дудаева

Российский боец легчайшего дивизиона АСА Расул «Черный Тигр» Мирзаев встретится с одним из лидеров дивизиона Абдул-Рахманом Дудаевым на турнире ACA 138 в Грозном 26 марта.

В активе 34-летнего Мирзаева 18 побед и 3 поражения. Последний бой Мирзаев провёл 2 года назад в марте 2020 года против Армана Оспанова. На счету экс-чемпиона ACA Дудаева 27 побед и семь поражений.

Турнир ACA 139, запланированный на 15 апреля в Москве, будет перенесён на 21 мая. В рамках турнира пройдёт второй четвертьфинал Гран-при ACA, на котором российский боец Эдуард Вартанян подерётся с американцем Луисом Пеньей. Гран-при «восьмёрка» стартует 26 марта в Грозном: Юсуф Раисов проведёт четвертьфинальный бой с бразильцем Хакраном Диасом.