Сантос рассказал, какое преимущество имеет перед Анкалаевым

Бразильский боец UFC Тиаго Сантос, выступающий в полутяжёлом весе, высказался о предстоящем поединке с представителем России Магомедом Анкалаевым.



«Анкалаев — крутой парень, у него хорошая победная серия, и он действительно опасен. Мне нужно будет оставаться предельно сконцентрированным. Многие говорят, что он одолеет меня за счёт борьбы, но признаюсь, я не беспокоюсь по этому поводу. Кроме того, он отличный ударник. У него есть победы нокаутом. Но я готов.

Думаю, что у меня есть преимущество, если говорить об опыте — и не только в октагоне, но и в целом с противниками, с которыми я имел дело за время карьеры. Я привык драться в пяти раундах и на главных турнирах, а вот что касается его, не думаю, что он когда-либо дрался в течение пяти раундов. Я использую весь свой опыт, чтобы извлечь пользу», — приводит слова Сантоса Combate.

Бой Анкалаева и Сантоса состоится на турнире UFC Vegas 50 в ночь на 12 марта мск.