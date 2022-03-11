Сантос рассказал, какое преимущество имеет перед Анкалаевым

Бразильский боец UFC Тиаго Сантос, выступающий в полутяжёлом весе, высказался о предстоящем поединке с представителем России Магомедом Анкалаевым.
«Анкалаев — крутой парень, у него хорошая победная серия, и он действительно опасен. Мне нужно будет оставаться предельно сконцентрированным. Многие говорят, что он одолеет меня за счёт борьбы, но признаюсь, я не беспокоюсь по этому поводу. Кроме того, он отличный ударник. У него есть победы нокаутом. Но я готов.
Думаю, что у меня есть преимущество, если говорить об опыте — и не только в октагоне, но и в целом с противниками, с которыми я имел дело за время карьеры. Я привык драться в пяти раундах и на главных турнирах, а вот что касается его, не думаю, что он когда-либо дрался в течение пяти раундов. Я использую весь свой опыт, чтобы извлечь пользу», — приводит слова Сантоса Combate.
Бой Анкалаева и Сантоса состоится на турнире UFC Vegas 50 в ночь на 12 марта мск.
- 11 марта 2022
-
17:41
-
17:04
-
16:15
-
15:35
-
15:20
-
14:30
-
13:50
-
13:34
-
12:52
-
12:27
-
11:48
-
11:11
-
10:50
-
10:06
-
09:15
- 10 марта 2022
-
23:55
-
22:48
-
22:00
-
21:05
-
19:44
-
18:49
-
17:59
-
16:21
-
15:14
-
14:53
-
13:42
-
12:39
-
11:30
-
10:12
-
09:11
-
04:11
-
00:21
- 9 марта 2022
-
23:36
-
22:24
-
20:44