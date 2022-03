Чендлер раскритиковал победную серию Махачева и высказался о его шансах на титульный бой

35-летний американский боец лёгкого дивизиона UFC Майкл Чендлер высказался о 10-матчевой победной серии российского представителя Ислама Махачева и его шансах на титульный поединок.

«Заслуживает ли Ислам титульного боя? Всё очень противоречиво. Все говорят о его победной серии, что в принципе, очевидно. Безусловно, Махачев выглядит доминирующе.

У нас с ним был общий оппонент – Дэн Хукер, он, как и я, победил его в первом раунде. Это была его первая действительно значимая заявка на титульный бой в будущем.

При этом, отмечу, что победа над Бобби Грином не может гарантировать титульного боя. Победная серия Махачева состоит из всех, кто не входит в топ-10, кроме Дэна Хукера. Так что я думаю, что ему ещё предстоит выступить против Бенеила Дариуша. Это отличное противостояние, их сильные стороны очень хорошо дополняют друг друга, они оба борцы.

Я думаю, что UFC — лучший промоушен на планете, они знают, что делают, они знают, как устраивать отличные бои. Исламу нужно продолжать точить зубы в верхней части легкого дивизиона», — приводит слова Чендлера BJ Penn со ссылкой на YouTube-подкаст The Schmo and The Pro.

