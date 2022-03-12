Мохнаткина и Джоджуа обратились к Авсараговой перед её боем на Bellator 276

Россиянка Диана Авсарагова, выступающая в промоушене Bellator, разместила новый пост в своём «инстаграме», дав краткий комментарий перед предстоящим поединком с американкой Кирой Батарой на Bellator 276.



«Мы в весе, как говорится, и наконец-то без маски», — написала Авсарагова.



Сообщения со словами поддержки оставили россиянка Марина Мохнаткина и боец смешанных единоборств из Грузии Лиана Джоджуа.

«Удачи», — написала Мохнаткина.

«Полный газ», — говорится в сообщении Лианы.

Bellator 276 состоится в ночь с 12 на 13 марта.



В Bellator уроженка Северной Осетии Авсарагова дебютировала в апреле 2021 года, одержав за 29 секунд победу нокаутом над Тарой Графф. В 2014 и 2015 годах Авсарагова становилась бронзовым призёром первенства России по вольной борьбе среди девушек в категории до 60 кг.

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