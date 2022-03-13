Чимаев – об уровне бойцов в UFC: даже Хабибу не попадались сумасшедшие

Боец UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев ответил на критику в свой адрес, связанную с уровнем его соперников.

«Мне говорят: «Он не дрался с этим. Он не дрался с тем». Но парни, которые являются лучшими, тоже не всегда показывали высочайший класс, когда начинали. Например, Джон Джонс в первых четырех боях в UFC получал удары. Я не получил. Относительно уровня соперников могу сказать, что никто, в том числе Конор не встречал безумных ребят в своих первых боях. Даже Хабибу не попадались сумасшедшие бойцы. Мне просто нужно время», – сказал Хамзат в интервью TheMacLife.

27-летний Чимаев дебютировал в UFC в июле 2017 года. За время выступлений он провёл 10 поединков, победив во всех.

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