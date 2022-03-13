Джоджуа отреагировала на победу Авсараговой на Bellator 276

Грузинский боец смешанных единоборств Лиана Джоджуа разместила новый пост в «сториз» своего «инстаграма», поздравив россиянку Диану Авсарагову с победой, которую она одержала на турнире по смешанным единоборствам Bellator 276. Диана одолела представительницу США Киру Батару.
«Поздравляю с победой! Ты этого заслужила», — написала Лиана.
Напомним, Bellator 276 прошёл в ночь с 12 на 13 марта мск. Поединок Авсараговой и Батары завершился победой российской спортсменки единогласным решением судей. Этот успех стал для Дианы пятым в карьере в ММА и третьим в Bellator. На счету представительницы России нет ни одного поражения. Её оппонентка, дебютировавшая на Bellator, уступила в пятый раз, одержав ранее восемь побед.
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