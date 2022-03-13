Александр Волков прибыл в Лондон на турнир UFC Fight Night 204

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков прибыл в Лондон, где 19 марта на турнире UFC ему предстоит встретиться с англичанином Томом Аспиналлом. Об этом он сообщил на своей странице в «Инстаграме».

Ранее сообщалось о том, что у россиянина могут возникнуть проблемы с въездом в Великобританию.

Напомним, последний поединок Александр Волков провёл с представителем Польши Марчином Тыбурой. Противостояние состоялось на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Волков праздновал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28.

Аспиналл (11-2 ММА, 4-0 UFC), родившийся в Манчестере, впервые выступит перед родными болельщиками в качестве бойца UFC. В течение своих первых девяти боёв он дрался исключительно в Англии, прежде чем подписал контракт с UFC на выступление в июле 2020 года в Fight Night, нокаутировав Джейка Коллье в первом раунде.

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