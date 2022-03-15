«Секундантов в США не пустили. Лечу один, надо побеждать». Ян — о реванше со Стерлингом

Чемпион UFC Пётр Ян рассказал, когда отправится в США на бой с американцем Алджэмейом Стерлингом. Встреча станет соглавным событием шоу UFC 273 и пройдёт в Джексонвилле.
«Сборы ещё продолжаются. Я буду в Таиланде около 10 дней, после чего вылетаю в Америку. Кайрат и Андрей, с которыми я готовлюсь к боям, не смогли получить визы. Им отказали в посольстве. Поэтому пока не знаю, кто будет у меня в углу.
Это очень важно и имеет большое значение, кто находится у тебя в углу, кто секундирует, кто подсказывает, кто ведёт. Досадно, что пацаны не смогут полететь, но бой принципиальный, и мне надо лететь и побеждать. Даже если надо будет лететь одному, я полечу один», — рассказал Ян корреспонденту «Чемпионата» Игорю Брагину.
Вместе с Петром на турнир полетит менеджер Саят Абдрахманов, который уже несколько лет занимается развитием карьеры российского бойца.
Напомним, первый бой Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга состоялся в марте прошлого года. Тогда победа в поединке досталась американцу после дисквалификации Яна из-за неумышленного запрещённого удара. Позже российский боец разобрал Кори Сэндхагена и завоевал пояс временного чемпиона. Теперь бойцов ждёт объединительный поединок.
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