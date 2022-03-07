Год назад Пётр Ян избавился от пояса UFC. Вспоминаем этот невероятный апсет

Ровно год назад, 7 марта 2021 года, состоялся один из самых скандальных и противоречивых боёв в истории UFC. В соглавном бою турнира UFC 259 встретились чемпион в легчайшем весе Пётр Ян и претендент на пояс Алджэмейн Стерлинг. Это была первая защита для россиянина. И тогда многие эксперты опасались за его борьбу, которая является стихией Алджо. Тем не менее Ян успешно вёл поединок, отдав своему сопернику только один раунд, пока не случилось это.

В конце четвёртого раунда, который Пётр также забирал в свою пользу, он ударил Стерлинга коленом в голову. Ямаец сразу же схватился за неё, показав всем муки своей боли. Рефери Марк Смит остановил поединок и затем дисквалифицировал россиянина за этот удар. Дело в том, что в момент нанесения удара Стерлинг опирался на канвас тремя точками (обеими руками и коленом). Это нарушение правил.

Но у судьи было два варианта развития событий: дисквалифицировать Яна и лишить пояса, что было сделано, или признать бой несостоявшимся. И почему Марк Смит решил сделать первый выбор? Прошлым летом известный судья Марк Годдард дал интервью «Чемпионату», где разобрал эпизод с профессиональной точки зрения. Он пояснил про те два выбора, а также чем руководствовался. В данном случае Смит увидел у Яна явный умысел причинить боль Стерлингу. То есть вердикт оказался довольно субъективным.

Вообще, это не единичный случай остановки боя из-за удара коленом в голову, когда потрясённый боец опирался тремя точками. Но на чемпионском уровне это было допущено впервые. Как ни странно, но в инфополе досталось обоим бойцам. Яна обвинили в читерстве и чрезмерной жестокости, а Стерлинга — в актёрской игре, так как он довольно быстро пришёл в себя. Впоследствии его в шутливой форме хотели номинировать на премию «Оскар». Ему это до сих пор припоминают.

Стоит отдать должное Дане Уайту, который оказался более рассудительным, чем Марк Смит. На пресс-конференции по окончании турнира он не выразил никакого разочарования россиянином и сразу же пообещал Яну реванш со Стерлингом. И Уайт сдержал слово. Тут же возобновились игры в «Твиттере», где бойцы изящно поддевали друг друга. А затем Алджо снялся с боя за месяц до встречи из-за проблем с шеей. Естественно, мало кто поверил ямайцу, что у него травма.

Между первым боем и первой датой реванша было семь месяцев. Ян активно рвался в бой, а Стерлинг не знал, когда будет готов. Это слова Даны Уайта, если что. Поэтому россиянин не захотел сворачивать подготовку и согласился драться с любым. И президент UFC организовал бой за звание временного чемпиона. Петру дали опасного Кори Сэндхагена, который оказал достойное сопротивление. Но Ян смог тактически переиграть соперника, отдав два раунда, чтобы затем вырвать победу на классе. После такого перформанса мало у кого осталось сомнений, кто лучший в дивизионе. И Петру снова предоставили реванш со Стерлингом.



Остаётся месяц до долгожданного боя. Бойцы продолжают воевать в «Твиттере». Кажется, Стерлинг на этот раз не снимется. И мы увидим долгожданный поединок, в котором Пётр Ян докажет своё превосходство и заткнёт неугомонного ямайца. Ну а если снимется, тогда Дана Уайт с вероятностью 99% лишит его пояса. И глава Ян – Стерлинг во всяком случае будет закрыта.