Правительство Великобритании ввело санкции против Валуева, Шипулина и Мазепина

Правительство Великобритании приняло решение внести в санкционный список бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева и чемпиона мира по биатлону Антона Шипулина. Оба в настоящее время работают депутатами Государственной Думы Российской Федерации. Соответствующий документ был размещён на официальном сайте ведомства.



Кроме того, под санкции попали бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин, выступавший за американскую команду «Хаас», а также его отец Дмитрий Мазепин, являющийся основателем и владельцем российской компании «Уралхим».

«Хаас», напомним, расторг контракт с Никитой незадолго до начала нового сезона «Королевских гонок».



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