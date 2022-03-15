Правительство Великобритании ввело санкции против Валуева, Шипулина и Мазепина
Поделиться
Правительство Великобритании приняло решение внести в санкционный список бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева и чемпиона мира по биатлону Антона Шипулина. Оба в настоящее время работают депутатами Государственной Думы Российской Федерации. Соответствующий документ был размещён на официальном сайте ведомства.
Кроме того, под санкции попали бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин, выступавший за американскую команду «Хаас», а также его отец Дмитрий Мазепин, являющийся основателем и владельцем российской компании «Уралхим».
«Хаас», напомним, расторг контракт с Никитой незадолго до начала нового сезона «Королевских гонок».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 15 марта 2022
-
20:50
-
20:32
-
19:29
-
18:52
-
17:57
-
17:14
-
16:08
-
15:42
-
14:47
-
13:29
-
13:01
-
11:31
-
11:08
-
10:12
-
09:11
-
09:05
-
09:02
-
08:56
-
00:57
- 14 марта 2022
-
23:51
-
22:48
-
21:57
-
20:57
-
19:52
-
18:49
-
17:48
-
16:15
-
15:02
-
13:35
-
12:47
-
12:22
-
11:33
-
10:09
-
09:20
-
00:36
Партнерский контент