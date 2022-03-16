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«Вариантов отказаться не было». Павлович — о бое с Абдурахимовым

«Вариантов отказаться не было». Павлович — о бое с Абдурахимовым
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Российский боец UFC в тяжёлом весе Сергей Павлович прокомментировал предстоящий бой с Шамилем Абдурахимовым.

«Я не в восторге, потому что хорошо знаю Шамиля. Как я понимаю, у нас вариантов не было. Нужно было драться, потому что мне ещё два или три года назад предлагали бой. Отказывались, потому что знаем, тренировались. Но сейчас настал такой момент, нет вариантов. Это спорт, подерёмся.

Созванивались ли с Абдурахимовым? Нет, мы всё прекрасно понимаем. Профессиональные спортсмены, ничего в этом страшного нет. Это наша работа, наш хлеб», – сказал Павлович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Павлович в последний раз сражался с Морисом Грином. Их бой прошёл в октябре 2019 года на турнире UFC Fight Night 162 и завершился победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде. Всего на счету Сергея 14 побед и 1 поражение.

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