Майк Тайсон продаёт конфеты в форме откусанного уха Эвандера Холифилда

Стало известно, что легендарный американский боксёр Майк Тайсон начал продажу конфет своего производства под названием Mike Bites, которые по форме напоминают откусанное ухо.

В 1997 году Тайсон откусил часть уха своему соотечественнику Эвандеру Холифилду.

Напомним, в прошлом боксёры встречались дважды. Оба поединка завершились в пользу Холифилда, а вторая встреча ознаменовалась громким скандалом — Тайсон в третьем раунде в порыве гнева откусил Эвандеру кусочек уха.

Тайсона дисквалифицировали, а Холифилду наложили восемь швов. После боя один из сотрудников арены MGM Grand нашёл на ринге тот самый откусанный кусочек уха, отдал команде Эвандеру, но в итоге он потерялся по дороге в больницу.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».