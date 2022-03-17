Майк Тайсон продаёт конфеты в форме откусанного уха Эвандера Холифилда

Стало известно, что легендарный американский боксёр Майк Тайсон начал продажу конфет своего производства под названием Mike Bites, которые по форме напоминают откусанное ухо.
В 1997 году Тайсон откусил часть уха своему соотечественнику Эвандеру Холифилду.
Напомним, в прошлом боксёры встречались дважды. Оба поединка завершились в пользу Холифилда, а вторая встреча ознаменовалась громким скандалом — Тайсон в третьем раунде в порыве гнева откусил Эвандеру кусочек уха.
Тайсона дисквалифицировали, а Холифилду наложили восемь швов. После боя один из сотрудников арены MGM Grand нашёл на ринге тот самый откусанный кусочек уха, отдал команде Эвандеру, но в итоге он потерялся по дороге в больницу.
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