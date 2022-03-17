«Коуч, какие планы на 9 апреля?» Ян предложил Сехудо стать его угловым

Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян предложил Генри Сехудо стать его угловым во время боя с американцем Алджэмейном Стерлингом.

«Коуч, какие планы на 9 апреля?» — написал Ян в своём «твиттере».

В настоящее время Ян и американский боец Алджэмейн Стерлинг готовятся к реваншу, который запланирован на турнир по смешанным единоборствам UFC 273. Их поединок станет соглавным событием спортивного шоу.

Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в бою со Стерлингом, который проходил на UFC 259. Пётр тогда нанёс удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, что запрещено правилами UFC.

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