Майк Тайсон объяснил Джермаллу Чарло, как правильно вызвать на бой Сауля Альвареса

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон дал несколько советов соотечественнику, Джермаллу Чарло относительно того, как нужно устроить поединок с чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом. По мнению Тайсона, Чарло ведёт себя «слишком дружелюбно» — ему следовало бы проявлять неуважение по отношению к возможному сопернику, чтобы подтолкнуть его к встрече с ним.
«Почему ты не дерёшься с Канело? Послушай, чтобы сдвинуть дело с мёртвой точки, тебе нужно начать говорить о его матери, о его семье. Ты слишком дружелюбен. Ты должен быть похож на Роберто Дюрана: «Дай мне это, мать твою! А ну выходи на ринг. Мы подписываем контракт, чёрт возьми!» — приводит слова Тайсона boxingnews24 со ссылкой на его выступление на канале Hotboxin' with Mike Tyson в YouTube.
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