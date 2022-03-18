Майк Тайсон объяснил Джермаллу Чарло, как правильно вызвать на бой Сауля Альвареса

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон дал несколько советов соотечественнику, Джермаллу Чарло относительно того, как нужно устроить поединок с чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом. По мнению Тайсона, Чарло ведёт себя «слишком дружелюбно» — ему следовало бы проявлять неуважение по отношению к возможному сопернику, чтобы подтолкнуть его к встрече с ним.



«Почему ты не дерёшься с Канело? Послушай, чтобы сдвинуть дело с мёртвой точки, тебе нужно начать говорить о его матери, о его семье. Ты слишком дружелюбен. Ты должен быть похож на Роберто Дюрана: «Дай мне это, мать твою! А ну выходи на ринг. Мы подписываем контракт, чёрт возьми!» — приводит слова Тайсона boxingnews24 со ссылкой на его выступление на канале Hotboxin' with Mike Tyson в YouTube.