Конор хочет провести титульный бой с Усманом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор признался, что хочет провести следующий бой с чемпионом лиги в полусреднем весе Камару Усманом.
«Не думаю, что вновь вернусь в лёгкий вес. Я много ем, качаюсь и тренируюсь, не урезая при этом калории. Сейчас я в своём естественном состоянии, а могу стать ещё больше. Мне нравится полусредний вес. Я отлично выступал там при правильной подготовке и полном тренировочном лагере. Так было и в реванше с Диазом, и в поединке с Серроне. Думаю, это были мои лучшие выступления в UFC, которые я провёл, при этом не испытывая дефицита в калориях.
Думаю, в следующем бою я должен драться с Камару Усманом. Это тот бой, на который я рассчитываю в настоящий момент. Чувствую себя большим, сильным, здоровым и полным энергии. Не хочу себя истощать после такой травмы. Нет никакой необходимости. Я буду очень уверенно чувствовать себя в бою с Усманом, у него посредственный джеб и приёмы. Что он будет делать? Где он опасен? Не вижу в нём никакой опасности», — приводит слова Макгрегора The MacLife.
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