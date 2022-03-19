Сергей Харитонов раздельным решением судей победил Малика Скотта

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов одержал победу над американским боксёром Маликом Скоттом. Их бой возглавил турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ».



Поединок продлился все запланированные шесть раундов по три минуты. По итогам боя судьи отдали победу раздельным решением Сергею Харитонову — 58:57, 57:58, 58:57.



До этого Харитонов в последний раз сражался по правилам ММА на турнире Eagle FC 44. Его соперником был представитель Нидерландов Тайрон Спонг. Сергей одолел оппонента техническим нокаутом во втором раунде.



Для Малика этот бой стал первым с 2016 года, тогда он единогласным решением судей потерпел поражение в бою с Луисом Ортисом.



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