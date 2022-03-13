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Сергей Харитонов — Малик Скотт, когда бой, где будет трансляция, боксёрский вечер РЕН-ТВ

Харитонова вернули в бокс на РЕН-ТВ. Десантник разрывается между спортом и цирком
Александр Фролов
Сергей Харитонов — Малик Скотт
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Соперника Сергея обвиняли в договорном бое. Но и сам Харитонов был когда-то готов подраться «вничью».

Неутомимый Сергей Харитонов продолжает зарабатывать на безбедную старость всеми доступными способами. Совсем недавно 41-летний Десантник дебютировал в промоушене Хабиба, классно нокаутировав Тайрона Спонга. Не прошло и полутора месяцев, как ветеран снова решил подраться — теперь он возвращается в бокс. 18 марта Харитонов встретится в ринге с Маликом Скоттом в главном бою боксёрского вечера РЕН-ТВ. Покажет турнир, естественно, одноимённый канал.

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К сожалению, радоваться тут особо нечему. После яркой победы над Спонгом мы надеялись, что Харитонов вновь закрепится в спорте «высших достижений»: понятно, что UFC ветеран не потянет, но стать чемпионом Eagle FC и попытать счастья в Bellator Десантник ещё вполне готов. Однако Сергей вновь решил разменивать последние годы карьеры на сомнительные боксёрские выступления.

Напомним, Харитонов в профессиональном боксе пока только побеждает, но сами бои выглядят грустно. На фоне соперников Сергей выглядит Майком Тайсоном: сначала Десантник забил испуганного Дэнни Уильямса, а потом нокаутировал 150-килограммового Осборна Мачиману. Смотреть на эти поединки было почти физически больно, настолько они были скучны. Понятно, что Харитонов делал свою работу, но что творят его матчмейкеры?

Вы кого нам привезли? Соперник Харитонова даже не сопротивлялся и проиграл нокаутом Вы кого нам привезли? Соперник Харитонова даже не сопротивлялся и проиграл нокаутом

С другой стороны, в этот раз Сергею подобрали соперника чуть повыше классом, хотя бы формально. Во времена спортивной карьеры Малик Скотт был крепким середняком, одержавшим 38 побед на профессиональном ринге, но так и не дотянувшимся до титульных боёв. Сейчас Скотт больше известен как тренер Деонтея Уайлдера: последний поединок самого Малика датирован 2016 годом. Больше Скотт в ринг не выходил, его спортивная форма — тайна, покрытая мраком. Но вряд ли американец сейчас особо хорош.

Любопытно, что Скотт когда-то дрался со своим будущим подопечным — Уайлдером. Малик продержался в ринге всего полторы минуты, быстро оказавшись в нокауте. Правда, нокаут получился очень сомнительным — пропущенный удар вовсе не выглядел особо грозным. Тем не менее Скотт проиграл Уайлдеру, и многие назвали бой договорным. Возможно, Малик просто хотел порадовать Деонтея, с которым дружил уже тогда.

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Кстати, сам Харитонов тоже когда-то согласился провести бой с Майком Тайсоном, где результат был заранее предрешён — ничья. Но вместо Сергея организаторы выбрали более известного Роя Джонса. Мы ни в коем случае не утверждаем, что Малик Скотт будет боксировать не в полную силу. Это практически невозможно. Скорее всего, не дравшийся шесть лет американец просто выйдет «заржавевшим» и падёт под мощными ударами Десантника.

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