Харитонова вернули в бокс на РЕН-ТВ. Десантник разрывается между спортом и цирком

Неутомимый Сергей Харитонов продолжает зарабатывать на безбедную старость всеми доступными способами. Совсем недавно 41-летний Десантник дебютировал в промоушене Хабиба, классно нокаутировав Тайрона Спонга. Не прошло и полутора месяцев, как ветеран снова решил подраться — теперь он возвращается в бокс. 18 марта Харитонов встретится в ринге с Маликом Скоттом в главном бою боксёрского вечера РЕН-ТВ. Покажет турнир, естественно, одноимённый канал.
К сожалению, радоваться тут особо нечему. После яркой победы над Спонгом мы надеялись, что Харитонов вновь закрепится в спорте «высших достижений»: понятно, что UFC ветеран не потянет, но стать чемпионом Eagle FC и попытать счастья в Bellator Десантник ещё вполне готов. Однако Сергей вновь решил разменивать последние годы карьеры на сомнительные боксёрские выступления.
Напомним, Харитонов в профессиональном боксе пока только побеждает, но сами бои выглядят грустно. На фоне соперников Сергей выглядит Майком Тайсоном: сначала Десантник забил испуганного Дэнни Уильямса, а потом нокаутировал 150-килограммового Осборна Мачиману. Смотреть на эти поединки было почти физически больно, настолько они были скучны. Понятно, что Харитонов делал свою работу, но что творят его матчмейкеры?
С другой стороны, в этот раз Сергею подобрали соперника чуть повыше классом, хотя бы формально. Во времена спортивной карьеры Малик Скотт был крепким середняком, одержавшим 38 побед на профессиональном ринге, но так и не дотянувшимся до титульных боёв. Сейчас Скотт больше известен как тренер Деонтея Уайлдера: последний поединок самого Малика датирован 2016 годом. Больше Скотт в ринг не выходил, его спортивная форма — тайна, покрытая мраком. Но вряд ли американец сейчас особо хорош.
Любопытно, что Скотт когда-то дрался со своим будущим подопечным — Уайлдером. Малик продержался в ринге всего полторы минуты, быстро оказавшись в нокауте. Правда, нокаут получился очень сомнительным — пропущенный удар вовсе не выглядел особо грозным. Тем не менее Скотт проиграл Уайлдеру, и многие назвали бой договорным. Возможно, Малик просто хотел порадовать Деонтея, с которым дружил уже тогда.
Кстати, сам Харитонов тоже когда-то согласился провести бой с Майком Тайсоном, где результат был заранее предрешён — ничья. Но вместо Сергея организаторы выбрали более известного Роя Джонса. Мы ни в коем случае не утверждаем, что Малик Скотт будет боксировать не в полную силу. Это практически невозможно. Скорее всего, не дравшийся шесть лет американец просто выйдет «заржавевшим» и падёт под мощными ударами Десантника.
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