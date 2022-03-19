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Харитонов: я понимал опасность, Скотт — это машина. Но я десантник — иду только вперёд

Харитонов: я понимал опасность, Скотт — это машина. Но я десантник — иду только вперёд
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Известный российский боец Сергей Харитонов подвёл итоги боксёрского боя с Маликом Скоттом. По итогам шестираундового поединка россиянин одержал победу раздельным решением судей.

«Мне было очень непросто, вы всё видели. Предыдущие бои я заканчивал досрочно. Малик — очень серьёзная оппозиция. Это человек несколько лет назад входил в топ-10 боксёров мира. Это машина, машина. Я понимал опасность ситуации, но я всегда иду только вперёд. Потому что являюсь десантником, россиянином, для нас нет невыполнимых задач. Ура, товарищи», — рассказал Харитонов в интервью после поединка.

Напомним, для 41-летнего Харитонова это был третий бой в профессиональном боксе. Ранее он одержал две быстрых победы нокаутами.

«Он приехал, чего ещё?» Харитонов еле дожил до гонга, этого хватило для победы «Он приехал, чего ещё?» Харитонов еле дожил до гонга, этого хватило для победы
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