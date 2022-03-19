Харитонов: я понимал опасность, Скотт — это машина. Но я десантник — иду только вперёд
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Известный российский боец Сергей Харитонов подвёл итоги боксёрского боя с Маликом Скоттом. По итогам шестираундового поединка россиянин одержал победу раздельным решением судей.
«Мне было очень непросто, вы всё видели. Предыдущие бои я заканчивал досрочно. Малик — очень серьёзная оппозиция. Это человек несколько лет назад входил в топ-10 боксёров мира. Это машина, машина. Я понимал опасность ситуации, но я всегда иду только вперёд. Потому что являюсь десантником, россиянином, для нас нет невыполнимых задач. Ура, товарищи», — рассказал Харитонов в интервью после поединка.
Напомним, для 41-летнего Харитонова это был третий бой в профессиональном боксе. Ранее он одержал две быстрых победы нокаутами.
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