Харитонов: я понимал опасность, Скотт — это машина. Но я десантник — иду только вперёд

Известный российский боец Сергей Харитонов подвёл итоги боксёрского боя с Маликом Скоттом. По итогам шестираундового поединка россиянин одержал победу раздельным решением судей.



«Мне было очень непросто, вы всё видели. Предыдущие бои я заканчивал досрочно. Малик — очень серьёзная оппозиция. Это человек несколько лет назад входил в топ-10 боксёров мира. Это машина, машина. Я понимал опасность ситуации, но я всегда иду только вперёд. Потому что являюсь десантником, россиянином, для нас нет невыполнимых задач. Ура, товарищи», — рассказал Харитонов в интервью после поединка.



Напомним, для 41-летнего Харитонова это был третий бой в профессиональном боксе. Ранее он одержал две быстрых победы нокаутами.