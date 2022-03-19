«Он приехал, чего ещё?» Харитонов еле дожил до гонга, этого хватило для победы

Мы незаметно привыкли к тому, что Сергей Харитонов активно примеряет на себя роль боксёра. Сегодня Десантник проводил свой третий бой в профессиональном боксе — и снова на турнире телеканала «РЕН ТВ». Предыдущие боксёрские поединки Сергея откровенно не впечатляли: он слишком легко разбивал соперников, находящихся в плохой физической форме. Россиянин даже не успевал устать, несмотря на свой солидный возраст и лишний вес.

Впрочем, в этот раз надежд на конкурентный бой было чуть больше: Харитонову подыскали 41-летнего ровесника — известного боксёра Малика Скотта. Да, американец почти шесть лет не выходил в ринг, зато оставался в теме, тренируя знаменитого Деонтея Уайлдера. Было понятно, что по техническому уровню Малик точно должен превосходить Сергея. Вопрос был только в том, в какой форме окажется Скотт, на взвешивании оказавшийся на 16 килограммов легче соперника.

Поединок стартовал с осторожных атак Харитонова. Американец же спокойно работал на ногах, проверяя Десантника плотными джебами. В целом первый раунд вышел равным — инициатива переходила от одного бойца к другому, хотя Скотт был чуть точнее. Вторую трёхминутку Малик тоже начал с пристрелки джебами, часть которых проходила сквозь защиту россиянина. Бой оставался очень вязким, пока Скотт внезапно не отправил Харитонова в нокдаун скрытым ударом.



В третьем раунде Десантник решил чуть ускорить темп. Сергей очень старался захватить инициативу, но американец ловко уходил от самых опасных атак. Тем не менее за 30 секунд до гонга Скотт всё-таки присел на колено, пропустив апперкот сквозь блок. Следующий раунд начался с активных действий в исполнении обоих боксёров. Харитонов старался прессинговать: ему удавалось доносить часть ударов до цели, но и в ответ Сергей пропускал немало.

В пятом раунде Скотт начал чуть «подсаживаться». Его техническое превосходство и так было не особо заметным, а тут Малика ещё и зажали у канатов. Харитонов выбрасывал множество ударов, большая часть приходилась в блок, но что-то всё-таки долетало до американца. Заключительная трёхминутка стартовала со смелого размена. И страшно уставший Сергей совсем забыл про защиту. Малик работал вторым номером и отлично попадал — ему точно удалось забрать концовку.



Следует отдать должное американцу, который всё-таки старался. Хотя многого от него не ждали — комментирующий бой Николай Валуев даже обронил про Малика фразу: «Он приехал, чего ещё?». Определить чемпиона РЕН-ТВ должны были судьи: победу раздельным решением отдали Сергею Харитонову! Скотт не расстроился спорному вердикту и просто улыбался в камеру, пока россиянин хватал ртом воздух. Поздравляем Десантника с очередным успехом в ринге.