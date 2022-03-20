Мокаев — после первой победы в UFC: люблю тебя, Великобритания. Дагестан — большое спасибо

Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев прокомментировал победу, которую он одержал в дебютном поединке в UFC с американцем Коди Дёрденом. Поединок проходил на турнире UFC Fight Night 204.
«Дядя Дана, 50 кусков! Это просто потрясающе! В 2018 году я написал Уайту: «Эй, Дана, в течение четырёх лет я буду в UFC». Это сообщение всё ещё у тебя в директе, Дана, проверь. И вот я здесь, скоро получу бонусные 50 тысяч.
Я люблю тебя, Великобритания, спасибо большое, Дагестан. Я люблю вас всех. Я прибыл сюда, как беженец, и я с гордостью представляю эту страну. Спасибо!
Перед финишем Дёрден выполнил неплохой слэм. Теперь, как я и говорил: Коди, если ты наболтал слишком много всякой ерунды, иди в посольство США, и тебя вернут в Америку», — сказал Мокаев после боя.
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