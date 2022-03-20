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Пимблетт заявил, что его бой с Варгасом увлекательнее любого из поединков Хабиба

Пимблетт заявил, что его бой с Варгасом увлекательнее любого из поединков Хабиба
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Британский боец UFC Пэдди Пимблетт после победы в поединке с представителем Мексики Родриго Варгасом заявил, что несколько минут этого противостояния были куда зрелищнее, чем любой поединок с участием экс-чемпиона UFC в лёгком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Вот и ещё один бой вечера. Я никогда не участвую в скучных поединках, такого обо мне не скажешь. У Хабиба, может, и есть рекорд 29-0, но в его исполнении никогда не было такого захватывающего боя», – сказал Пимблетт на пресс-конференции.

UFC Fight Night 204 прошёл в ночь с 19 на 20 марта мск в Лондоне. Пимблетт одолел Варгаса уже в первом раунде после удушающего приёма.

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