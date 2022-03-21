Эдди Холл сделает тату в честь Горы из «Игры престолов» после поражения в боксе

Англичанин Эдди Холл сделает татуировку после своего поражения в боксёрском поединке с исландцем Хафтором Бьёрнссоном, известному по роли Григора Клигана по прозвищу Гора в сериале «Игра престолов».
«Мой партнёр по тренировкам показал мне видео Тора о том, что проигравший бой должен сделать татуировку с именем соперника. Я сразу же согласился, что проигравший выполняет это», — приводит слова Холла The Sun.
Холл является чемпионом мира по пауэрлифтингу 2017 года, а Бьёрнссон — 2018-го. Их вражда началась в 2017 году, когда Эдди стал чемпионом мира. Гора не признал победу англичанина, обвинив его в нарушении правил, а также в необъективном судействе. Кроме того, в мае 2020 года, в разгар пандемии, Бьёрнссон побил рекорд Холла по становой тяге на 1 кг.
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