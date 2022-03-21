Аспиналл: Волков рассмешил тем, что не сводил с меня глаз

Британский тяжеловес Том Аспиналл признался, что его рассмешил взгляд россиянина Александра Волкова в их очном поединке на турнире UFC Fight Night 204.
«Волков не сводил с меня глаз. Думаю, он хотел меня этим запугать, и это очень рассмешило меня. Можете спросить в моём углу, Волков продолжал смотреть, а меня разобрал смех. В этот момент я понял, что дальше для него всё будет совсем плохо. Это было видно по его глазам», — приводит слова Аспиналла MMANews.
UFC Fight Night 204 проходил в ночь с 19 на 20 марта мск. Бой Волкова и Аспиналла был главным событием спортивного шоу. Поединок завершился победой британца сабмишеном в первом раунде.
На счету Волкова стало 10 поражений при 34 победах в смешанных единоборствах. Аспиналл одержал 12-ю победу в смешанных единоборствах и допустил 2 поражения.
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