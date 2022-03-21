Пимблетт — о бое с Топурией: добавьте больше нулей к моему гонорару, тогда без проблем

Британский боец UFC Пэдди Пимблетт отреагировал на вызов со стороны испанского бойца смешанного стиля грузинского происхождения Илии Топурии.



«Я не буду драться с парнем из топ-15. Скажу честно. Мне это неинтересно. Добавьте больше нулей к моему гонорару, и тогда без проблем. Думаю, я доказал, что заслуживаю новый контракт, а не этот маленький и стандартный», — написал Пимблетт в своём «твиттере».



На турнире UFC Fight Night 204 Пэдди встретился с представителем Мексики Родриго Варгасом. Бой завершился победой Пимблетта в первом раунде после удушающего приёма. Топурия на том же турнире проводил бой с британцем Джеем Хербертом, победив его нокаутом во втором раунде. После этого испанец грузинского происхождения вызвал на бой англичанина.