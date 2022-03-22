Представлена информация о гражданском деле против Конора Макгрегора

В понедельник был выдан ордер на досудебное раскрытие доказательств по гражданскому делу с участием бойца UFC Конора Макгрегора и предполагаемой жертвы изнасилования в Ирландии. Об этом сообщает MMA News.
Истица, неназванная женщина, подала иск против Макгрегора за нанесение телесных повреждений после предполагаемого сексуального нападения, произошедшего в доме спортсмена в 2018 году. Сам боец отрицает все обвинения в свой адрес, и после предполагаемого инцидента ему не было предъявлено уголовных обвинений.
Ожидается, что процесс раскрытия гражданского дела будет завершён в течение следующих 10 недель.
9 декабря 2018 года жертва и неизвестный друг были отправлены Макгрегором на автомобиле в его апартаменты. Предположительно приняв кокаин в автомобиле, жертва и друг Конора вошли в номер, где ирландец затем якобы попытался принудить их к сексуальному акту.
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