Представлена информация о гражданском деле против Конора Макгрегора

В понедельник был выдан ордер на досудебное раскрытие доказательств по гражданскому делу с участием бойца UFC Конора Макгрегора и предполагаемой жертвы изнасилования в Ирландии. Об этом сообщает MMA News.



Истица, неназванная женщина, подала иск против Макгрегора за нанесение телесных повреждений после предполагаемого сексуального нападения, произошедшего в доме спортсмена в 2018 году. Сам боец отрицает все обвинения в свой адрес, и после предполагаемого инцидента ему не было предъявлено уголовных обвинений.

Ожидается, что процесс раскрытия гражданского дела будет завершён в течение следующих 10 недель.



9 декабря 2018 года жертва и неизвестный друг были отправлены Макгрегором на автомобиле в его апартаменты. Предположительно приняв кокаин в автомобиле, жертва и друг Конора вошли в номер, где ирландец затем якобы попытался принудить их к сексуальному акту.