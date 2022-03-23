Валуев поделился ожиданиями от боя Тимофей Цзю — Террелл Гуше
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мыслями о предстоящем поединке австралийского боксёра русского происхождения Тимофея Цзю с 34-летним американцем Терреллом Гуше.
«Жду хорошего боя от обоих боксёров, особенно от Тима. Он демонстрирует хороший рост, ему нужно расти над собой и дальше. Если победит, надеюсь, ему дадут ещё более опасного соперника», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Бой Цзю и Гуше состоится в ночь с 25 на 26 марта по московскому времени в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) и станет главным событием спортивного шоу.
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