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Амосов не подерётся с Пейджем, Bellator организовал бой за временный пояс

Амосов не подерётся с Пейджем, Bellator организовал бой за временный пояс
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Чемпион Bellator в полусреднем весе, непобеждённый Ярослав Амосов отказался проводить поединок с британским бойцом Майклом Пейджем. Об этом сообщила пресс-служба Bellator.

Амосов принял решение не покидать Украину. В качестве его замены выступит представитель США Логан Сторли.

Напомним, бой между Амосовым и Пейджем должен был состояться 13 мая. Ярославу в этом противостоянии предстояло провести защиту пояса. Теперь Пейдж и Сторли поспорят за право обладать временным поясом Bellator.

В активе Ярослава 26 побед и ни одного поражения. 11 июня 2021 года он решением судей одолел бразильца Дугласа Лиму единогласным решением судей, став чемпионом Bellator.

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