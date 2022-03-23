Амосов не подерётся с Пейджем, Bellator организовал бой за временный пояс
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Чемпион Bellator в полусреднем весе, непобеждённый Ярослав Амосов отказался проводить поединок с британским бойцом Майклом Пейджем. Об этом сообщила пресс-служба Bellator.
Амосов принял решение не покидать Украину. В качестве его замены выступит представитель США Логан Сторли.
Напомним, бой между Амосовым и Пейджем должен был состояться 13 мая. Ярославу в этом противостоянии предстояло провести защиту пояса. Теперь Пейдж и Сторли поспорят за право обладать временным поясом Bellator.
В активе Ярослава 26 побед и ни одного поражения. 11 июня 2021 года он решением судей одолел бразильца Дугласа Лиму единогласным решением судей, став чемпионом Bellator.
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