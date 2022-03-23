«Есть волнение, но тревоги нет». Костя Цзю — о предстоящем бое сына Тимофея

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю дал комментарий по поводу предстоящего боя своего сына Тимофея с 34-летним американцем Терреллом Гуше.
«Не могу сказать, что есть какая-то тревога перед боем Тимофея. Именно тревоги никогда нет. Волнение — да, это более подходящее слово. Оно всегда присутствует.
Сильная сторона Гуше — это умный, думающий боец. Он хорошо понимает, что делает в ринге. Такое свойство далеко не у всех боксёров встречается", — рассказал Костя Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Напомним, 17 ноября 2021 года в Сиднее (Австралия) единогласным решением судей Цзю победил опытного японца Такеши Иноуэ и завоевал титул Азиатско-Тихоокеанского чемпиона по версии WBO Asia Pacific, а также защитил свой титул чемпиона по версии WBO Global (6-я защита Цзю) в 1-м среднем весе.
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