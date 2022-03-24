Появилось видео погони полиции за Конором Макгрегором

В сети появилось видео погони полиции за экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

Напомним, вчера появилась информация о том, что Макгрегор был арестован за опасное вождение. У него также был временно конфискован автомобиль Bentley стоимостью € 170 тыс.

Боец вышел под залог и ожидает суда, который состоится в следующем месяце. Ранее он уже представал перед тем же судом в 2017 году, когда за превышение скорости его оштрафовали на € 400.

Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как проходит курс восстановления.

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