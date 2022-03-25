Дрозд: полностью согласен, что Тим Цзю не дотягивает до уровня отца

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд поделился мнением об уровне и перспективах австралийского боксёра российского происхождения Тима Цзю.



«Честно сказать, не слежу за Тимом, только вижу, когда он побеждает. Соперника его не видел. Сказать сложно, но, как мне кажется, Тим неплохо выглядит, хорошо держится на ринге и показывает достаточно зрелый бокс. Так что полагаю, что в ближайшее время будет объявление боя за титул чемпиона. Он к этому подходит потихонечку, он уже высоко в рейтингах.



Есть мнение, что Тим не дотягивает до уровня отца? Полностью согласен. Думаю, что даже близко пока к Косте не приблизился. Не знаю, какая у него задача, но если сравнивать по умению и классу, по именам, он, безусловно, в самом начале боксёрского пути», – сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Следующий поединок 27-летний Тим Цзю проведёт в ночь с 25 на 26 марта против американца Террелла Гуше. За профессиональную карьеру сын Кости Цзю провёл 20 поединков и все завершил победами (15 – нокаутом). 34-летний Гуше победил в 22 боях (11 нокаутов), дважды проиграл и одну схватку завершил вничью.