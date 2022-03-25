А. Емельяненко остроумно ответил на вызов Берковой, упомянув Харитонова

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов, который получил со стороны актрисы Елены Берковой.



«Ты проигрываешь всем подряд и уходишь в глубокие запои, ты деградируешь. Я собираюсь отправить тебя на пенсию», — говорила ранее Беркова.



«Леночка, мне очень приятно ваше внимание, но каждый должен заниматься своим делом в своей индустрии. Я же к вам в индустрию не лезу, хотя мог бы навести там шороху. Ну и самое главное — я не бью женщин. Но если вы всё же хотите договориться о бое — договоритесь с Серёжей Харитоновым, он любит договорняки», — написал Емельяненко в своём телеграм-канале.

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