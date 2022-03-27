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«Ненавижу проигрывать, но я дрался как чемпион». Гуше — о поражении в бою с Тимом Цзю

«Ненавижу проигрывать, но я дрался как чемпион». Гуше — о поражении в бою с Тимом Цзю
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Американский боксёр Террелл Гуше прокомментировал поражение, которое потерпел в поединке с австралийским боксёром русского происхождения Тимофеем Цзю.

«Я почувствовал, что у него были трудности после нокдауна. Я попытался надавить на него, но он всё-таки классный боец. Снимаю шляпу. Этот парень хорошо подготовился. Да я и сам тоже был готов к тяжёлому 12-раундовому поединку.

Мне кажется, что после нокдауна в моём исполнении я просто немного разволновался. Но он был в хорошей форме, так что восстановился довольно быстро. Надеюсь, что мы подарили фанатам отличное шоу. Я усердно тренировался и выложился по полной. Ненавижу проигрывать, но я дрался как чемпион», — приводит слова Гуше издание Boxing247.

Сына Кости Цзю боятся соперники, он навёл ужас в дивизионе:

Тим Цзю побывал в нокдауне, но победил вялого американца. До отца ещё расти и расти Тим Цзю побывал в нокдауне, но победил вялого американца. До отца ещё расти и расти
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