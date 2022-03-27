Тим Цзю побывал в нокдауне, но победил вялого американца. До отца ещё расти и расти

В американском Миннеаполисе состоялся очередной бой талантливого Тимофея Цзю. Австралийского боксёра с российскими корнями любят наши болельщики: раньше за Тимом следили лишь благодаря его легендарному отцу, теперь же он превратился в самостоятельную звезду. Цзю-младший представляет собой техничного и умного боксёра, которому предрекают великолепное будущее. Но сегодня Тима ожидало непростое испытание.

Цзю проводил свой первый бой на территории США, что оказывало определённое психологическое давление. Соперник Тимофея тоже не был мальчиком для битья: Террелл Гуше — боксёр с большим опытом, успевший выступить на Олимпийских играх и едва не дотянувшийся до чемпионского пояса в профессионалах. Досрочных побед у Гуше сравнительно немного, но длинные руки и мощная «физика» делают его весьма неудобным оппонентом. Поэтому за Цзю сегодня было немного тревожно.

Поединок начался в неспешном стиле. Тимофей пытался забрать центр ринга, выбрасывая жёсткие силовые серии. Гуше отвечал острыми одиночными ударами и ближе к концу первого раунда неожиданно отправил Цзю в нокдаун! Сын Кости пропустил прямой в челюсть и упал: поднявшись, он с трудом отбился от новых атак почувствовавшего кровь оппонента. Во втором раунде Тимофей успокоился и продолжал «поддавливать», хотя снова многовато пропускал.

Цзю упрямо старался вести бой первым номером, пусть контратаки Гуше и были весьма хороши. Австралиец выглядел чуть «зажатым» на ногах — его стиль напоминал худшие образцы Дмитрия Кудряшова. Впрочем, к четвёртому раунду Тим начал просыпаться: следуя советам тренеров, он стал действовать куда активнее и разнообразнее. После нескольких попаданий Тим отправил соперника в подобие нокдауна, после которого Терреллу пришлось пережить неприятную минуту у канатов.



В пятом раунде Цзю ещё смелее пошёл вперёд, хотя порой пропускал встречные удары. Защита Гуше выглядела ненадёжной: после одного из апперкотов он и вовсе ушёл в пассивную оборону. Тимофей полностью забрал инициативу, зажав оппонента в углу и обстреливая «по этажам». В следующем раунде австралиец вновь неумолимо наступал, пусть и без такого явного доминирования. Террелл же откровенно осторожничал.

Седьмой раунд вновь прошёл под знаком пассивности Гуше и «навала» его соперника. Американец пару раз неплохо попал навстречу, при этом почти не отходя от канатов. В следующей трёхминутке Террелл решил немного поработать в разменах, где выглядел бледнее Цзю. Австралиец бил чаще и точнее, хотя ему никак не удавалось хотя бы как следует потрясти своего оппонента. В девятом раунде картина оставалась примерно такой же — разве что Гуше стал капельку смелее.



Стоит отдать должное физической подготовке Цзю-младшего, продолжавшему идти вперёд и выбрасывать массу ударов. Да, они не были нокаутирующими, зато позволяли забирать в свою копилку раунд за раундом. Включая десятый и одиннадцатый. Была робкая надежда на «горячие» последние три минуты, но Гуше продолжал быть вялой «грушей». Как итог — уверенная победа единогласная победа Цзю судейским решением. Однако Тиму надо прибавлять — его отец дрался куда ярче.