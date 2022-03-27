Представлены судейские записки боя между Тимом Цзю и американцем Гуше. Фото
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В ночь с 26 на 27 марта мск на арене The Armory (Миннеаполис, США) прошёл боксёрский вечер, в главном бою которого встретились 27-летний австралийский боксёр русского происхождения Тимофей Цзю и 34-летний американец Террелл Гуше. Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых все судьи присудили победу Тимофею. Фото судейских записок противостояние на своей странице в «Твиттере» показал журналист Бен Дэймон.
Фото: https://twitter.com/ben_damon
Тимофей одержал 21 победу в 21 поединке (15 — нокаутом) на профессиональном ринге. Цзю является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе, представитель Аргентины Брайан Кастаньо.
Тим и Никита Цзю провели совместную тренировку:
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