Сен-Пьер и Томпсон разыграли конфликт Смита и Рока на «Оскаре»
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер и американский боец Стивен Томпсон записали видео, в котором разыграли конфликт, произошедший на 94-й церемонии вручения наград премии американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар».
Во время неё знаменитый киноактёр Уилл Смит поднялся на сцену и дал сильную пощёчину ведущему Крису Року за шутку про его жену, которая страдает от алопеции (патологическое выпадение волос).
Стоит отметить, что Уилл Смит получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в спортивной драме «Король Ричард». Его персонаж – Ричард Уильямс – отец теннисисток Серены и Винус Уильямс.
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