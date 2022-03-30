Трояновский: бой с Биволом — большое испытание для Канело. Он опять прыгает не в свой вес

Известный российский боксёр Эдуард Трояновский поделился ожиданиями от боя Дмитрия Бивола и Сауля Альвареса, который запланирован на 8 мая. Напомним, бой могли отменить из-за политической ситуации, но руководство WBA подтвердило, что поединок состоится в срок.
«То, что бой не отменят — это отличная новость. Для Канело этот поединок не будет лёгкой прогулкой. Напротив — для него это большое испытание. Для начала, Сауль снова прыгает не в свой вес. К тому же Дима — это не тот соперник, которые были у Канело в последних боях. Бивол очень хорошо двигается, причём умеет работать как первым, так и вторым номером. И при этом встречать соперника ударами. Да, у Димы нет настолько большого опыта, но, я думаю, он отлично готов. Для него это шанс», — рассказал Трояновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
- 30 марта 2022
-
11:20
-
10:13
-
09:16
-
09:00
-
08:58
-
08:43
-
07:20
-
06:58
-
00:58
- 29 марта 2022
-
23:59
-
22:45
-
22:18
-
21:54
-
21:03
-
21:00
-
20:04
-
19:11
-
18:58
-
18:09
-
18:00
-
17:24
-
16:35
-
15:39
-
15:20
-
14:27
-
13:51
-
13:40
-
12:29
-
11:43
-
10:12
-
09:29
-
02:58
-
02:21
-
01:52
-
00:45