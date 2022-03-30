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Трояновский: бой с Биволом — большое испытание для Канело. Он опять прыгает не в свой вес

Трояновский: бой с Биволом — большое испытание для Канело. Он опять прыгает не в свой вес
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Известный российский боксёр Эдуард Трояновский поделился ожиданиями от боя Дмитрия Бивола и Сауля Альвареса, который запланирован на 8 мая. Напомним, бой могли отменить из-за политической ситуации, но руководство WBA подтвердило, что поединок состоится в срок.

«То, что бой не отменят — это отличная новость. Для Канело этот поединок не будет лёгкой прогулкой. Напротив — для него это большое испытание. Для начала, Сауль снова прыгает не в свой вес. К тому же Дима — это не тот соперник, которые были у Канело в последних боях. Бивол очень хорошо двигается, причём умеет работать как первым, так и вторым номером. И при этом встречать соперника ударами. Да, у Димы нет настолько большого опыта, но, я думаю, он отлично готов. Для него это шанс», — рассказал Трояновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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