Друг Диаза: Джейку Полу придётся раскошелиться, чтобы подраться с Нейтом

Друг Нейта Диаза и бывший боец UFC Джейк Шилдс рассказал о том, на каких условиях американец готов согласиться на бой с блогером Джейком Полом.



«Не думаю, что Пол заслужил драться с Нейтом. Не то чтобы Нейт не стал бы с ним драться. Нейт популярнее Пола. Джейку придётся постараться, чтобы добиться боя с Нейтом. Если Джейк выиграет ещё пару поединков по правилам бокса, а Нейт расторгнет контракт с UFC, то их бой возможен. Но Нейт не будет драться за копейки. Ему должны предложить большой гонорар. Нейт не собирается драться за $ 5 или $ 10 млн. Полу придётся раскошелиться», — приводит слова Шилдса BJPenn.



Напомним, Диаз провёл последний бой на турнире UFC 263, который состоялся в июне 2021 года, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021-го, но не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил ему бой с Хамзатом Чимаевым.

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